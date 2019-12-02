Пробежка длиною в жизнь

Автор: КР от Сегодня, 18:33 Категория: Социальные проекты

Занятия спортом помогли Елене Фабрикант не только найти любимую работу – благодаря ему она познакомилась и с будущим мужем.

Уже третий год Елена Анатольевна занимается со своими воспитанниками лёгкой атлетикой в детско-юношеской спортивной школе, которую сама посещала будучи школьницей.

Подруга видела в ней олимпийскую лыжницу

Елена (в девичестве Токарева) всегда была привержена здоровому образу жизни. С восьмого по одиннадцатый класс она занималась лыжными гонками у тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы Людмилы Аркадьевны Сысоевой и в итоге получила первый взрослый разряд. Её подруга Ульяна Радзей всегда представляла Лену будущей «олимпийской лыжницей». Однажды Ульяна напросилась к подругеспортсменке на утреннюю пробежку, но не выдержала нагрузки и сдалась.

Елена же продолжила заниматься спортом с ещё с большим азартом. И, как она признаётся, после школы планировала поступить в Уральский государственный университет физической культуры. Но мама, Светлана Токарева, уговорила её принять другое решение. Она предложила дочери последовать её примеру и поступить в Кыштымское медицинское училище. Ещё одним аргументом послужило то обстоятельство, что выпускники некоторых специальностей, к примеру, реабилитологи не могут работать по профессии без медицинского образования. Сказалось и финансовое положение семьи. В училище Елена, кстати, окончила курсы медицинского массажа и иногда занимается этим в свободное от основной работы время.

Вернулась в Кыштым со слезами радости

Получив диплом об окончании медучилища, Елена решила поехать к своей родной сестре в Нефтеюганск. Тогда ей казалось, что в большом городе будет не только хорошая зарплата, но и больше возможностей для самореализации. Из родного города девушка уезжала со слезами, но всё же надеялась, что на новом месте ей будет лучше.

– В Нефтеюганске мне было тяжело, – рассказывает моя собеседница. – Приходилось работать с восьми утра и до вечера, чтобы оплатить комнату. Основная работа у меня была перевязочной медсестрой в детской поликлинике. Зарплаты в этом городе действительно достойные, но до них надо «дорасти». Город молодёжный, в нём быстрыми темпами строятся новые дома. Но ярче всего помню момент возвращения домой. Ехали мы почти сутки, вернулись в Кыштым ночью, и я была искренне этому рада.

Несмотря на постоянную загруженность работой в Нефтеюганске, наша землячка всегда находила время для пробежек, по возможности старалась заниматься фитнесом.

Вернувшись на малую родину, Елена устроилась медсестрой в городскую больницу, затем работала инструктором по лечебной физкультуре в санатории «Дальняя Дача», поработала и в частном медицинском центре. Но школьная мечта не покидала её – так хотелось связать свою жизнь со спортом. И она всё-таки поступила в Уральский государственный университет физической культуры на специальность «лёгкая атлетика».

В родную детско-юношескую спортивную школу она попала совершенно случайно. Для работы в летний период на спортивных площадках города набирали инициативных молодых людей. Когда Елена пришла на стадион ФСК, увидела там директора спортшколы Людмилу Ивановну Штоль (к великому сожалению, она недавно ушла из жизни). Несмотря на то, что Елена только поступила учиться, её с радостью приняли на работу в ДЮСШ.

В этом году Елена Анатольевна выезжала вместе со своими воспитанниками на зональные соревнования, и некоторые из них выполнили разрядные нормативы.

Пельмени лепят всей семьёй

С будущим мужем нашу героиню тоже свёл спорт. Алексей и Елена жили в соседних дворах на Дальней Даче. Однажды Алексей увидел, как Елена катается на роликах, и решил составить ей компанию. Потом девушка предложила ему вместе заниматься пробежками. А позднее их разлучил Нефтеюганск. Но расстояние не стало преградой для Алексея (он работает на радиозаводе). Молодой человек приехал к возлюбленной на новогодние праздники, где и объявил: «Свадьба будет в июне».

Сейчас эта семейная пара воспитывает трёх дочерей: семилетние Варя и Маша – двойняшки, а их младшей сестрёнке Ярославе пять лет. Девочки вместе с мамой принимают участие в спортивных состязаниях города, таких, как «Кросс наций» и «Лыжня России». Варвара и Мария занимаются ещё и в хореографическом отделении детской школы искусств. Ярославу родители записали на занятия по ментальной арифметике.

Получить высшее образование Елена Анатольевна решила уже после рождения дочерей, поэтому, когда она уезжает на сессии, вся ответственность за детей возлагается на мужа. Алексей научился даже завязывать хвостики своим дочкам.

В семье есть замечательная традиция: пельмени они лепят все вместе. Хотя многодетная мама старается следить за питанием своих дочек: не позволяет им большого количества сладкого, старается ограничить их в пирожках и булочках, взамен предлагая полезные фрукты и овощи. Родители любят играть с дочками в подвижные игры – ляпки и догонялки. По вечерам иногда выбирают хорошую, добрую кинокомедию и всей семьёй усаживаются перед экраном. Но чаще всего вечер в этом семействе завершается чтением книг для детей. А для души, когда выдаётся свободное время, Елена смотрит по телевизору фигурное катание и биатлон.

За женское счастье благодарна супругу

– Когда идёшь на работу, приятно видеть, как люди разных возрастов совершают утренние пробежки. Даже несмотря на плохую погоду. Многие бегают на стадионе, поэтому мне бы хотелось, чтобы дорожки имели специальное покрытие, а не были заасфальтированы, – делится впечатлениями Елена Анатольевна.

Совсем недавно спортсменка преодолела самую сложную экстрим-трассу в посёлке Слюдоруднике. А лучший отдых для неё зимой – катание на снегокатах с детьми.

Елена верит, что для каждого человека судьба предначертана свыше. Но ей кажется, что изменить её вполне возможно – важно только встретить нужного человека. Именно таким стал для неё супруг Алексей, с которым она обрела настоящее женское и материнское счастье.