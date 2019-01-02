Хоккеисты из Кыштыма в областном турнире дворовых команд поборются за первое место

Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Спорт

Это будет первое участие кыштымских хоккеистов в таком турнире. На лёд выйдёт воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Академии хоккея» 2003-2005 годов рождения и 12 и 13 лет. Всего в заявке – 25 игроков.

– В областном турнире по игре с шайбой могут участвовать игроки, которые не занимаются в профессиональной спортивной школе, – сказал сайту «КР» кыштымский тренер по хоккею Александр Тимкин. – Если учитывать уровень нашей команды, то мы должны бороться за первое место. Ниже – нельзя, нужно всегда стремиться к лучшему результату.

В региональном турнире примут участие 16 дворовых команд из Челябинска, Новосинеглазово, Томино и Кыштыма. Встречи будут проходить по средам и воскресеньям.

В отличие от правил большого хоккея, игроки на льду будут проводить три периода по 15 минут каждый, причём без применения силовой борьбы.

Первая игра на кыштымском льду возле детско-юношеской спортивной школы «Инхело» состоится в предстоящее воскресенье. Кыштымцы примут команду «Торпедо» из Челябинска. Начало – в 15 часов.