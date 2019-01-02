Хоккеисты из Кыштыма в областном турнире дворовых команд поборются за первое место Автор: КР от Сегодня, 11:34 Категория: Спорт 0 Это будет первое участие кыштымских хоккеистов в таком турнире. На лёд выйдёт воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Академии хоккея» 2003-2005 годов рождения и 12 и 13 лет. Всего в заявке – 25 игроков. – В областном турнире по игре с шайбой могут участвовать игроки, которые не занимаются в профессиональной спортивной школе, – сказал сайту «КР» кыштымский тренер по хоккею Александр Тимкин. – Если учитывать уровень нашей команды, то мы должны бороться за первое место. Ниже – нельзя, нужно всегда стремиться к лучшему результату. В региональном турнире примут участие 16 дворовых команд из Челябинска, Новосинеглазово, Томино и Кыштыма. Встречи будут проходить по средам и воскресеньям. В отличие от правил большого хоккея, игроки на льду будут проводить три периода по 15 минут каждый, причём без применения силовой борьбы. Первая игра на кыштымском льду возле детско-юношеской спортивной школы «Инхело» состоится в предстоящее воскресенье. Кыштымцы примут команду «Торпедо» из Челябинска. Начало – в 15 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить