Жителям Кыштыма помогут безопасно совершить сделки с жильём Автор: КР от Вчера, 10:14 Категория: Социальные проекты 0 В библиотеке имени Б. Е. Швейкина 31 января в 11 часов пройдёт семинар по теме оборота жилья и предотвращения мошенничества с ним. На вопросы кыштымцев ответит юрист Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание». Встреча будет построена в формате диалога. Специалисты этой организации настоятельно советуют, что перед совершением сделки со своим жильём обязательно проконсультироваться с профессионалами на рынке недвижимости и с юристами, чтобы получить чёткий и понятный алгоритм действий. Понятно, что не каждый имеет возможности платить за такие консультации. Именно поэтому семинар и проводится бесплатно. Как сказал сайту «КР» председатель «Правосознания» Алексей Бабин, даже если нанять риэлтора для помощи в приобретении квартиры, то и его действия необходимо со знанием дела контролировать – часто именно такого рода «помощники» совершают мошеннические действия с объектами недвижимости. Каждому необходимо знать главные юридические аспекты совершения сделок с жильём: как проверить и желаемый объект, и контрагента, что должно быть прописано в договоре, чтобы обезопасить обе стороны сделки, как правильно и надёжно произвести расчёт. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить