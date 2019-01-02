Жителям Кыштыма помогут безопасно совершить сделки с жильём

Автор: КР от Вчера, 10:14 Категория: Социальные проекты

В библиотеке имени Б. Е. Швейкина 31 января в 11 часов пройдёт семинар по теме оборота жилья и предотвращения мошенничества с ним. На вопросы кыштымцев ответит юрист Челябинской региональной общественной социально-правозащитной организации «Правосознание».

Встреча будет построена в формате диалога.

Специалисты этой организации настоятельно советуют, что перед совершением сделки со своим жильём обязательно проконсультироваться с профессионалами на рынке недвижимости и с юристами, чтобы получить чёткий и понятный алгоритм действий.

Понятно, что не каждый имеет возможности платить за такие консультации. Именно поэтому семинар и проводится бесплатно.

Как сказал сайту «КР» председатель «Правосознания» Алексей Бабин, даже если нанять риэлтора для помощи в приобретении квартиры, то и его действия необходимо со знанием дела контролировать – часто именно такого рода «помощники» совершают мошеннические действия с объектами недвижимости.

Каждому необходимо знать главные юридические аспекты совершения сделок с жильём: как проверить и желаемый объект, и контрагента, что должно быть прописано в договоре, чтобы обезопасить обе стороны сделки, как правильно и надёжно произвести расчёт.