Жителей Кыштыма приглашают на онлайн встречу с инспектором труда Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 09:54 Категория: Общество

В пятницу, 28 апреля, в центре социально значимой информации городской библиотеки имени Бориса Швейкина состоится вебинар через систему Skype. На вопросы участников этой виртуальной встречи ответит начальник отдела информационно-правовой деятельности Государственной инспекции труда в Челябинской области Игорь Васильев.

– Кыштымцы смогут не только задать волнующие их вопросы в рамках трудового законодательства, но и отправить необходимые документы через систему мгновенных сообщений, – сказала сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации Лариса Горбунова.

Заявки на участие в вебинаре принимаются до 26 апреля в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина. Подробности по телефонам 4-11-49, 4-12-14.