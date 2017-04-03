Жителей Кыштыма приглашают на онлайн встречу с инспектором труда Челябинской области
Автор: КР от Сегодня, 09:54 Категория: Общество
В пятницу, 28 апреля, в центре социально значимой информации городской библиотеки имени Бориса Швейкина состоится вебинар через систему Skype. На вопросы участников этой виртуальной встречи ответит начальник отдела информационно-правовой деятельности Государственной инспекции труда в Челябинской области Игорь Васильев.
– Кыштымцы смогут не только задать волнующие их вопросы в рамках трудового законодательства, но и отправить необходимые документы через систему мгновенных сообщений, – сказала сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации Лариса Горбунова.
Заявки на участие в вебинаре принимаются до 26 апреля в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина. Подробности по телефонам 4-11-49, 4-12-14.
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