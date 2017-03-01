В Кыштыме прошло заседание палаты городских округов Совета муниципальных образований Челябинской области
Автор: КР от Сегодня, 16:13 Категория: Политика
Палата заседала в конференц-зале на втором этаже здания на улице К. Либкнехта, 123а. В Кыштым съехались 15 глав городских округов. Открыл заседание и. о. председателя правления Совета муниципальных образований Челябинской области, глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов. Он же предложил избрать новым председателем палаты городских округов главу Кыштымского городского округа Людмилу Шеболаеву. Участники заседания единогласно поддержали её кандидатуру.
Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын акцентировал внимание собравшихся на том, что такие встречи позволяют руководителям городских округов обмениваться лучшим опытом во всех сферах.
О своей практике в части строительства дошкольных образовательных учреждений рассказал начальник управления капстроительства и благоустройства администрации Магнитогорска Илья Сикерин. Для решения проблемы с очередями в детские сады в этом городе используются различные формы. В том числе – строительство новых объектов, возведение пристроев к существующим детским садам, выкуп зданий под размещение дошкольных учреждений.
Глава Южноуральского городского округа Александр Лазарев и коммерческий директор ООО «Энергокачество» Александр Смирнов поделились опытом внедрения энергосервисного контракта в сфере уличного освещения. На ту же тему выступила и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. В Кыштыме энергосервисный контракт уже даёт эффект в виде экономии бюджетных средств на обслуживание сетей и оборудования наружного освещения, которая будет направлена на развитие такой системы в частном секторе.
Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлёв, в частности, сообщил о предстоящих изменениях в целевом наборе абитуриентов в медакадемию по представлению органов местного самоуправления.
Многие вопросы и предложения, которые обсуждались на заседании палаты, будут предложены для рассмотрения на предстоящем в апреле съезде совета муниципальных образований Челябинской области, который состоится в Пласте.
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