Губернатор Алексей Текслер прокомментировал итоги выборов депутатов Госдумы

Сегодня, 09:12 Категория: Политика

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– Выборы в Челябинской области прошли организованно, открыто, с большим представительством наблюдателей на избирательных участках, что важно. Считаю, что они были абсолютно конкурентными и, самое главное, легитимными, – обозначил Алексей Текслер. – Очень важно: мы видим высокую явку. Надо сказать, что высокая явка дает наибольшее представительство депутатов из Челябинской области. Явка составила почти 47%, это выше, чем в аналогичную кампанию в Государственную Думу в 2016 году, и выше, чем на выборах в Законодательное собрание Челябинской области, которые проходили в прошлом году.

Ранее избирательная комиссия Челябинской области представила предварительные результаты выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва. Явка составила 46,54%

Голоса избирателей распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 34,31%

«КПРФ» – 19,69%

«Справедливая Россия – За правду» – 17,25%

«Новые люди» – 8,3%

«ЛДПР» – 7,83%

Алексей Текслер подчеркнул, что для него важно, чтобы избранные депутаты были патриотами Челябинской области и отстаивали на федеральном уровне интересы региона.

– Вы знаете: моя позиция заключается в том, что все депутаты от региона – неважно, какую партию они представляют – должны быть патриотами Челябинской области, должны отстаивать интересы области. Я благодарю всех жителей региона за активность, за проявленный интерес. Уверен, те депутаты, которые у нас будут избраны, будут отстаивать интересы Челябинской области, и, таким образом, у нас будут дополнительные возможности в бюджетном процессе, законотворческом процессе, – отметил Алексей Текслер.

Глава региона заявил, что перед первым заседанием Госдумы нового созыва проведет встречу со всеми избранными от Челябинской области депутатами.