В Центральной избирательной комиссии сообщили предварительные результаты выборов в Челябинской области

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Как сообщается на сайте 1obl.ru, партия «Единая Россия» с заметным отрывом лидирует по итогам выборов в Законодательное собрание Челябинской области. Предварительные данные на утро 14 сентября озвучили в Центральной избирательной комиссии.

– «Единая Россия» – 44,09% голосов, «Справедливая Россия» – 14,37%, КПРФ – 11,43% от числа избирателей,— назвали первую тройку лидеров в ЦИК.

Затем следует партия ЛДПР, получившая 11,36% голосов южноуральцев. «Партию пенсионеров» поддержали 5,61% избирателей. За «Зелёную альтернативу» проголосовало чуть меньше избирателей – 5,02%. Партия «За правду» получила 2,16% голосов, «Партия роста» – 1,55% и «Родина» – 0,71% от общего числа голосующих.

– Хочу сказать, что выборы состоялись. Проанализировали перечень тех вопросов и замечаний, которые были, – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – В целом можно сказать о том, что выборы прошли честно, прозрачно, легитимно. Те представительные органы власти, которые будут сформированы по итогам голосования, будут работать, опираясь на мнение жителей. Это главный результат выборов.

Если говорит о партии «Единая Россия» – партия, список которой я возглавил, одержала уверенную победу. Это значит, что наши жители доверяют партии, с этим результатам мы идём в следующее пятилетие. Считаю, что жители свой выбор сделали, доверие получено. Это доверие нужно оправдать. Я возглавил список, взял ответственность на себя во время выборов. И после выборов не собираюсь отходить в сторону. Считаю, что это абсолютно честно и оправдано. Да, я готов возглавить региональное отделение и на ближайшей конференции мы этот вопрос рассмотрим.

Напомним, в этом году выборы депутатов в Законодательное собрание Челябинской области длились три дня. 13 сентября, в Единый день голосования, на участки пришли почти 33% южноуральцев.