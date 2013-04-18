Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Медицина

Вчера Калининский районный суд Челябинска рассмотрел иск администрации Кыштымского городского округа к выпускнице школы №1, ныне дипломированному хирургу Эвелине Базуровой.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника правового управления администрации округа Владислав Отрадных, в 2006 году девушка поступила на педиатрический факультет Южно-Уральского медицинского университета по целевому набору. Тогда же между муниципалитетом, абитуриенткой и вузом был, как и положено, заключён трёхсторонний договор. В соответствии с ним город взял на себя обязательства перечислить средства за обучение Эвелины Базуровой в размере 8000 рублей, что и было сделано. Окончив вуз, девушка должна была вернуться в Кыштым и работать в педиатрической службе центральной городской больницы.

Спустя восемь лет, в 2014 году, Базурова заявила о своём стремлении учиться в ординатуре уже на специальности «Лечебное дело». Ей пошли навстречу и продлили действие трёхстороннего договора. Но в родном городе она так и не появилась. Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Тогда администрация обратилась в суд по месту жительства «невозвращенки».

Интересы доктора в суде представлял профессиональный адвокат. Видимо, Эвелина предпочла лучше раскошелиться на юридические услуги, чем вернуть деньги муниципалитету, благодаря которому и сумела получить востребованную профессию. Её представитель настаивал на том, что срок давности по иску истёк, следовательно, ответчица уже никому ничего не должна. Суд согласился с этими доводами.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. К сожалению, за последние годы ни один дипломированный врач, проходивший обучение по целевому набору, не возвратился в Кыштым. Правда, ещё три медика, в отличие от Базуровой, по первому же требованию вернули потраченные на них деньги, видимо, не желая начинать профессиональный путь с судебных тяжб и скандалов. Но дело не только в деньгах. Кыштым остро нуждается в медицинских кадрах и надеется решить эту проблему с помощью целевого набора.