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» » Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование

Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Медицина

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Вчера Калининский районный суд Челябинска рассмотрел иск администрации Кыштымского городского округа к выпускнице школы №1, ныне дипломированному  хирургу Эвелине Базуровой.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника правового управления  администрации округа Владислав Отрадных,  в 2006 году девушка  поступила на педиатрический факультет  Южно-Уральского медицинского университета  по целевому набору.  Тогда же между муниципалитетом, абитуриенткой и вузом был, как и положено, заключён трёхсторонний договор.  В соответствии с ним город взял на себя обязательства перечислить средства за обучение Эвелины Базуровой в размере  8000 рублей, что и было сделано. Окончив вуз, девушка должна была вернуться в Кыштым и работать в педиатрической службе центральной городской больницы.

 

Спустя восемь лет, в 2014 году,  Базурова  заявила о своём стремлении учиться в ординатуре  уже на специальности  «Лечебное дело». Ей пошли навстречу и  продлили действие трёхстороннего договора.  Но в родном городе она так и не появилась. Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей.  Тогда администрация обратилась в суд по месту жительства «невозвращенки».

 

Интересы доктора в суде представлял профессиональный адвокат. Видимо, Эвелина предпочла  лучше  раскошелиться на юридические услуги, чем вернуть деньги муниципалитету, благодаря которому и сумела получить востребованную профессию. Её представитель настаивал на том, что срок давности по иску истёк, следовательно, ответчица уже никому ничего не должна. Суд согласился с этими доводами.

 

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. К сожалению, за последние годы ни один дипломированный врач, проходивший обучение  по целевому набору, не возвратился в Кыштым. Правда, ещё три медика, в отличие от Базуровой,  по первому же требованию вернули потраченные на них деньги, видимо, не желая начинать профессиональный путь с судебных тяжб и скандалов. Но дело не только в деньгах. Кыштым остро нуждается в медицинских кадрах  и надеется решить эту проблему с помощью целевого набора.

Комментарии:

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  • slesar

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Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать.
 
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Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег)
Врачей судить нельзя,потому что...
...
О правовом государстве остаётся только мечтать
 
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Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то?
 
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может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности
 
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