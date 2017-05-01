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Клещи продолжают атаковать жителей Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Медицина

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С начала сезона после укусов этих членистоногих в больницу обратились уже 122 человека. Пятая часть из них – дети. Иммуноглобулин ввели всем несовершеннолетним. Свою дозу противоядия получили и почти все взрослые – большинство из них были застрахованы от укуса клеща.

 

Как сообщила сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова, против клещевого энцефалита в этом году привито 935 человек, из них 556 детей и 112 специалистов из профессиональной группы риска – работники лесничества, загородных детских лагерей и коммунальных служб.

 

Ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма в Кыштыме не зарегистрировано.

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