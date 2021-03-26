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В Кыштыме началась вакцинация от клещевого энцефалита

Сегодня, 13:42 Категория: Медицина
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По данным на 25 марта, от клещевого энцефалита за счёт собственных средств привились уже 14 жителей Кыштымского городского округа. Ещё 82 прошли ревакцинацию.

 

– Это пока только взрослое население, – уточнила помощник эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме Ольга Мазякина. – Что касается детей, то вакцина, приобретённая для определённых возрастных групп за счёт бюджетных средств, уже поступила в наш город.

 

По словам специалистов, позаботиться о своём здоровье нужно уже сейчас, чтобы иммунитет успел выработаться раньше, чем от зимней спячки проснутся опасные членистоногие. К слову, в соседнем регионе – Свердловской области – уже зарегистрирован первый случай укуса клеща в этом сезоне.

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Теги: Кыштым вакцинация клещевой энцефалит

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