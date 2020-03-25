В Кыштыме началась вакцинация от клещевого энцефалита

Сегодня, 10:16 Категория: Медицина

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В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области озвучили неблагоприятный прогноз по клещевым инфекциям на нынешний сезон. Из-за тёплой зимы членистоногие будут отличаться особой активностью весной и летом. К слову, в некоторых районах Южного Урала клещи уже начали просыпаться. Так, ещё пару недель назад первый укус клеща был зафиксирован в Магнитогорске.

Надежной защитой от опасных инфекций, переносчиками которых являются клещи, по-прежнему остаётся вакцинация. Как сказала сайту «КР» заместитель главного врача по детству Кыштымской городской больницы Лидия Чайкина, в Кыштыме в этом году за счёт средств областного бюджета будут привиты дети дошкольного возраста – трёх и четырёхлетние. Вакцина для них должна поступить в наш город уже со дня на день.

За счёт средств местного бюджета будут привиты и дети из категории риска – те, кому предстоят туристические походы в летние каникулы и работа на озеленении города. Все остальные категории должны прививаться за свой счёт.

Вакцина от клещевого энцефалита есть в аптеках. Стоимость колеблется от 500 до 600 рублей.