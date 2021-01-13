В кыштымскую больницу доставили пациентов с глубокими обморожениями

Вчера, 14:36 Категория: Медицина

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Одну из жертв тридцатиградусных морозов, а также горячительных напитков, привезли в травматологическое отделение Кыштымской городской больницы из Каслинского района.

У молодой женщины, которой нет ещё и 40 лет, глубокая степень обморожения кистей рук и стоп. Несмотря на то, что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, пациентка рискует остаться без пальцев рук и ног.

В другом отделении кыштымской больницы находится ещё один пациент с обморожением. Основное заболевание мужчины, который также злоупотребил в праздничные дни спиртными напитками, – пневмония. Вдобавок, он обморозил пальцы кистей рук.

Медики настоятельно рекомендуют одеваться по погоде и пока не минуют лютые морозы, не выходить без надобности из дома. И уж тем более не стоит пытаться «согреться» горячительными напитками – эффект может быть совершенно противоположный.