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В кыштымскую больницу доставили пациентов с глубокими обморожениями

Вчера, 14:36 Категория: Медицина
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Одну из жертв тридцатиградусных морозов, а также горячительных напитков, привезли в травматологическое отделение Кыштымской городской больницы из Каслинского района.

 

У молодой женщины, которой нет ещё и 40 лет, глубокая степень обморожения кистей рук и стоп. Несмотря на то, что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, пациентка рискует остаться без пальцев рук и ног.

 

В другом отделении кыштымской больницы находится ещё один пациент с обморожением. Основное заболевание мужчины, который также злоупотребил в праздничные дни спиртными напитками, – пневмония. Вдобавок, он обморозил пальцы кистей рук.

 

Медики настоятельно рекомендуют одеваться по погоде и пока не минуют лютые морозы, не выходить без надобности из дома. И уж тем более не стоит пытаться «согреться» горячительными напитками – эффект может быть совершенно противоположный.

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Теги: Кыштым мороз обморожения больница травма Каслинский район

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