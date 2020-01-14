Катание на сноуборде для жителя Снежинска закончилось серьёзной травмой

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В травматологическое отделение кыштымской горбольницы доставили любителя активного отдыха – 32-летний житель Снежинска катался на сноуборде в районе Вишневогорска. Молодой человек не удержал равновесие и упал во время спуска с горы.

Пострадавшего доставили в кыштымский травмпункт, который работает в статусе межрайонного. Врачи диагностировали у сноубордиста перелом бедренной кости. Пациента отправили на операцию в Челябинск.

Напомним, в минувшие выходные в травматологическое отделение кыштымской центральной городской больницы доставили 25-летнюю лыжницу, пострадавшую при спуске на одном из склонов Егозы. Девушка врезалась в дерево, в результате чего получила перелом рёбер и ключицы.