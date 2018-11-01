» » Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил на развитие здравоохранения в регионе более 140 миллиардов рублей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил на развитие здравоохранения в регионе более 140 миллиардов рублей

Автор: КР от Сегодня, 16:45 Категория: Политика

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Глава региона поставил задачу построить систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи даже в самых отдалённых уголках Челябинской области. За четыре года по распоряжению Бориса Дубровского на развитие здравоохранения из областного бюджета выделено 140,5 миллиарда рублей. Это 20 процентов всего бюджета региона.

 

– Цель всех преобразований в системе здравоохранения – сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдалённые села, – подчеркнул губернатор. – Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащённые современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций –увеличение продолжительности жизни южноуральцев.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter