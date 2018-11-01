Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил на развитие здравоохранения в регионе более 140 миллиардов рублей Автор: КР от Сегодня, 16:45 Категория: Политика 0 Глава региона поставил задачу построить систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи даже в самых отдалённых уголках Челябинской области. За четыре года по распоряжению Бориса Дубровского на развитие здравоохранения из областного бюджета выделено 140,5 миллиарда рублей. Это 20 процентов всего бюджета региона. – Цель всех преобразований в системе здравоохранения – сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдалённые села, – подчеркнул губернатор. – Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащённые современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций –увеличение продолжительности жизни южноуральцев. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить