В Кыштыме резко возросло количество заболевших ОРВИ Автор: КР от Вчера, 12:35 Категория: Медицина 0 По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в последние три дня ноября в нашем городе зарегистрирован скачок заболевших острой респираторно-вирусной инфекцией. – Если до этого в день заболевало по девять-десять, максимум по 20 человек, то 28 ноября зафиксирован 31 случай обращения в больницу, 29-го – уже 42 случая, из них 29 – детей, а 30 ноября – 38, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Людмила Киприянова. Всего за прошлый месяц ОРВИ заболели 773 кыштымца. Но в прошлогоднем ноябре эта цифра была больше – 911. Кроме того, в прошлом месяце в Кыштыме зарегистрировано 39 случаев заболевания пневмонией. В подавляющем большинстве это дети. Среди них два ребёнка в возрасте от одного года до двух лет, восемь воспитанников детских садов в возрасте от трёх до шести лет. Школьников, перенёсших эту болезнь, – 24. В связи с этим на две недели была закрыта на карантин четвёртая школа. Занятия возобновились в пятницу, 30 ноября. На прошлой неделе одиночные случаи заболевания пневмонией зарегистрированы у учеников школ № 4, № 1, № 2 и № 5. В октябре ситуация с пневмонией была ещё напряжённее. Такой диагноз был поставлен 68 кыштымцам – в основном, школьникам. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить