В Кыштыме резко возросло количество заболевших ОРВИ

Автор: КР от Вчера, 12:35 Категория: Медицина

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в последние три дня ноября в нашем городе зарегистрирован скачок заболевших острой респираторно-вирусной инфекцией.

– Если до этого в день заболевало по девять-десять, максимум по 20 человек, то 28 ноября зафиксирован 31 случай обращения в больницу, 29-го – уже 42 случая, из них 29 – детей, а 30 ноября – 38, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Людмила Киприянова.

Всего за прошлый месяц ОРВИ заболели 773 кыштымца. Но в прошлогоднем ноябре эта цифра была больше – 911.

Кроме того, в прошлом месяце в Кыштыме зарегистрировано 39 случаев заболевания пневмонией. В подавляющем большинстве это дети. Среди них два ребёнка в возрасте от одного года до двух лет, восемь воспитанников детских садов в возрасте от трёх до шести лет. Школьников, перенёсших эту болезнь, – 24.

В связи с этим на две недели была закрыта на карантин четвёртая школа. Занятия возобновились в пятницу, 30 ноября. На прошлой неделе одиночные случаи заболевания пневмонией зарегистрированы у учеников школ № 4, № 1, № 2 и № 5.

В октябре ситуация с пневмонией была ещё напряжённее. Такой диагноз был поставлен 68 кыштымцам – в основном, школьникам.