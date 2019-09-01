Получившего в Кыштыме электроожоги мальчика выписали из больницы

Автор: КР от Сегодня, 09:53 Категория: Медицина

Как уже сообщалось на сайте «КР», ранее он был переведён из реанимационного отделения Челябинского областного ожогового центра в общее.

Вчера ребёнка уже выписали, он был направлен домой в Кыштым. Врачи областного ожогового центра оценивают его состояние как удовлетворительное. Но мальчика ждёт долгая процедура реабилитации.

Напомним, он получил электроожоги головы и кистей рук 25 августа.

Пятилетний мальчик забрался под неогороженную трансформаторную будку неподалёку от новостройки на улице Гагарина, 4а. Лаз заделали кирпичами только на следующий день после случившегося.

На вертолёте санавиации вечером 27 августа он был доставлен в реанимационное отделение Челябинского областного ожогового центра.