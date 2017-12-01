Двое жителей Кыштыма обворовали дачу в городе Каменск-Уральском

Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Происшествия

Работники уголовного розыска полиции Каменска-Уральского Свердловской области задержали двух жителей нашего города 1965 и 1978 годов рождения. Они подозреваются в краже, совершённой в особо крупном размере.

По данным сайта «Виртуальный Каменск», в ноябре кыштымцы, отжав раму пластикового окна, проникли в один из дачных домов, расположенных на территории Каменск-Уральского. Они похитили имущество на сумму свыше 270 тысяч рублей.

«Трофеи» злоумышленников оказались крайне разнообразными – электропила, шуруповерт, перфоратор, жидкокристаллический телевизор, мультиварка, две бензопилы, аудиоколонка и другая техника. Не остановившись на этом, подельники проникли в гараж во дворе этого же дома и вынесли оттуда резиновую лодку, скутер и четыре автомобильных колеса. Почти всё наворованное им удалось продать.

В отношении ранее судимых и нигде не работающих кыштымцев возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оба будут находиться до суда под арестом в Каменск-Уральском.