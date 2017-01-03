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Готовь сани летом, а лодку зимой: в Кыштыме воры позарились на зимние шины и надувную лодку

Автор: КР от Вчера, 10:17 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции от жительницы нашего города 1975 года рождения поступило сообщение о краже из её бокса в гаражном кооперативе «Электролитный». По словам потерпевшей, неизвестные похитили четыре автомобильных колеса с зимней резиной и надувную лодку. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, кража произошла в течение последних двух недель. Злоумышленники проникли в бокс, сорвав навесной замок. Возбуждено уголовно дело по статье «Кража».

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