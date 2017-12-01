В Кыштыме следователи расследуют уголовное дело в отношении бывшего полицейского
Автор: КР от Вчера, 08:49 Категория: Происшествия
Вчера бывший начальник карабашской полиции, входящей в состав межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский", Андрей Масалков, который до назначения на эту должность возглавлял отдел дознания кыштымской полиции, был задержан по подозрению в хищении новогодней премии у подчинённого.
По версии следствия, в конце прошлого года он забрал себе около 40 тысяч рублей премиальных, предназначавшихся одному из подчинённых. Масалков объяснил это тем, что подчинённый не заслужил поощрения, поэтому деньги будут распределены между другими работниками. Однако ничего не перепало и другим.
Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Павел Козорез, сейчас выясняются все обстоятельства и ведётся работа по выявлению аналогичных эпизодов.
Действия бывшего начальника карабашской полиции подпадают под уголовную статью «Мошенничество с использованием служебного положения». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
Масалков был уволен с должности начальника отдела полиции в январе 2017 года из-за несоответствия занимаемой должности.