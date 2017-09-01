В Кыштыме задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении девочек-подростков
Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: Происшествия
В следственном отделе по Кыштыму расследуют серию тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в отношении малолетних девочек.
Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела Павел Козорез, 41-летний житель нашего города подозревается в совершении развратных действий в отношении двух девочек. Насильственные действия сексуального характера ему инкриминируются в отношении ещё одной девочки. Предположительно, преступления совершались не только в этом, но и в прошлом году.
Подозреваемый задержан следователями и оперативниками уголовного розыска кыштымской полиции.
Вчера Кыштымский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Он может провести за решёткой до 20 лет.