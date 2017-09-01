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В Кыштыме задержан подозреваемый в совершении развратных действий в отношении девочек-подростков

Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: Происшествия

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В следственном отделе по Кыштыму расследуют серию тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в отношении малолетних девочек.

 

Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела Павел Козорез, 41-летний житель нашего города подозревается в совершении развратных действий в отношении двух девочек. Насильственные действия сексуального характера ему инкриминируются в отношении ещё одной девочки. Предположительно, преступления совершались не только в этом, но и в прошлом году.

 

Подозреваемый задержан следователями и оперативниками уголовного розыска кыштымской полиции.

 

Вчера Кыштымский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Он может провести за решёткой до 20 лет.  

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