В Кыштыме у одинокого пенсионера полностью сгорел дом

Автор: КР от Сегодня, 09:11 Категория: Происшествия

Вчера в половине двенадцатого ночи в пожарную часть № 38 позвонили жители улицы Пугачёва. Они сообщили о том, что горит дом под номером 43, в котором проживает одинокий пожилой мужчина.

Как сказал сайту «КР» начальник этой части Андрей Раскостов, 66-летний хозяин дома успел покинуть свой ветхий дом, уже полностью охваченный огнём.

– Сам же пенсионер находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, – говорит Раскостов. – По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Его прежнее жилище уже восстановлению не подлежит.

Как сообщили нашему сайту в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштымского городского округа, погорельца не пришлось пристраивать в пункт временного размещения. Его приютили родные.