В Кыштыме осудили вора, укравшего почти восемь килограммов колбасы

Автор: КР от Сегодня, 14:19 Категория: Происшествия

Кыштымский мировой суд вынес приговор по делу о краже сервелата и сёмги в магазине «Пятёрочка». Ущёрб составил 4628 рублей. Как уже сообщалось на нашем сайте, 18 марта этого года трое мужчин похитили их супермаркета на улице Карла Либкнехта, по уточнённым данным, 23 палки колбасы и две упаковки сёмги.

Всю вину взял на себя Александр Карбовничий. В 2011 году он был осуждён Миасским городским судом на пять лет лишения свободы за серию краж. Однако спустя год после освобождения взялся за старое уже в нашем городе.

Более того, он успел совершить ещё и грабёж в Златоусте, за что в августе этого года был осуждён на десять месяцев лишения свободы. На момент рассмотрения уголовного дела, касающегося кыштымской кражи, этот приговор ещё не вступил в законную силу.

Злоумышленник активно сотрудничал со следствием, давая подробные признательные показания. Кроме того, он полностью возместил ущерб пострадавшей стороне. Это, как и наличие у него малолетнего ребёнка, стало смягчающим обстоятельством.

Однако кыштымский мировой судья учёл и то, что виновный совершил рецидив, а значит не усвоил предыдущий урок. Поэтому в качестве наказания ему вновь назначили лишение свободы. Три месяца он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.