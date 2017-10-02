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В Кыштыме полицейские изъяли в магазине нелегальный алкоголь

Автор: КР от Сегодня, 08:29 Категория: Происшествия

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В ходе рейда сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» изъяли 13 с половиной литров крепкого алкоголя на общую сумму более четырёх тысяч рублей.

 

– В продуктовом магазине на улице Восточной водка, коньяк и другие спиртные напитки продавались без акцизных марок, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – В отношении продавца составлен административный протокол за незаконную розничную продажу алкоголя.

 

Работнице магазина грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Протокол направлен в суд для рассмотрения.

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