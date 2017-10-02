В Кыштыме вынесен обвинительный приговор четырём дружкам, изнасиловавшим 13-летнюю девочку

Автор: КР от Сегодня, 14:28 Категория: Происшествия

Вчера суд поставил точку в уголовном деле против 21-летнего жителя нашего города и его приятелей 18 и 17 лет. Все они проведут за решёткой от семи с половиной до тринадцати с половиной лет.

Напомним, в августе прошлого года в лесном массиве района Коноплянки все четверо надругались над 13-летней девочкой. О преступлении в полицию анонимно сообщила женщина, которой стало известно о случившемся. Вскоре были задержаны и подозреваемые. Ими оказался работающий молодой человек и трое школьников.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Дарья Фирсова, самый старший из этого «преступного квартета» признан виновным по статьям Уголовного кодекса – «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет», «Покушение на грабёж». Ему назначено 13,5 лет колонии строгого режима.

Остальные обвинялись в изнасиловании девочки и совершении насильственных действий сексуального характера. Восемнадцатилетнего кыштымца приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Несовершеннолетние проведут по восемь лет в воспитательной колонии.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.