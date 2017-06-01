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В Кыштыме мать двоих детей приговорили к семи годам тюрьмы

Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Происшествия

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В Кыштымском городском суде вынесен приговор 45-летней жительнице Каслинского района, признанной виновной в незаконном хранении наркотиков.

 

В начале этого года она была задержана полицейскими на территории нашего города. В ходе досмотра при ней оказались два пакетика с наркотическими средствами общим весом пять с половиной граммов, что является крупным размером.

 

 В суде обвиняемая свою вину в незаконном хранении наркотиков не признала.

 

Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Дарья Фирсова, у подсудимой на иждивении двое несовершеннолетних детей. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинском областном суде.

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