В Кыштыме мать двоих детей приговорили к семи годам тюрьмы
Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Происшествия
В Кыштымском городском суде вынесен приговор 45-летней жительнице Каслинского района, признанной виновной в незаконном хранении наркотиков.
В начале этого года она была задержана полицейскими на территории нашего города. В ходе досмотра при ней оказались два пакетика с наркотическими средствами общим весом пять с половиной граммов, что является крупным размером.
В суде обвиняемая свою вину в незаконном хранении наркотиков не признала.
Как пояснила сайту «КР» пресс-секретарь Кыштымского городского суда Дарья Фирсова, у подсудимой на иждивении двое несовершеннолетних детей. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинском областном суде.
Комментарии
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Иван)
Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Прохожий)
В Екатеринбурге проезд 28 рублей. Так и маршруты длинней раза в два-три. А эти, так называемые предприниматели, напоминают советских таксистов. Кто то еще должен их помнить. Вымогатели. >>>
Молодёжь Кыштыма приглашают на фестиваль красок (Гость Ирина)
Как может быть безопасным порошок, попадающий в больших количествах в дыхательные пути, в легкие? На подобных мероприятиях в воздухе распыляются тонны этих порошков. Недавно по областному ТВ давал инт >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (slesar)
Сначало пусть научат своих маршрутчиков-скотовозов ездить по правилам и постирают чехлы с кресел. >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Олег)
Вах господа бедным хозяевам на колбасу хватило а на хлебушек нету!!! А в машинах как была грязь так и остается >>>
Все комментарии