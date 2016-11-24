Спасатели Кыштыма не допустили газового взрыва в Шанхае
Автор: КР от Сегодня, 12:36 Категория: Происшествия
Вчера днём в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области позвонила жительница двухэтажки на улице Победы, 2В. Она сообщила, что её 12-летний сын, оставшийся дома, не открывает дверь.
Прибывшие в так называемый район Шанхая спасатели вскрыли входную дверь с помощью слесарного инструмента. В квартире никого не оказалось – как выяснилось позже, мальчик в тот момент был у бабушки.
Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда Юрий Бегджиков, подвыпившая женщина даже не вспомнила о том, что несколько часов назад оставила на плите кастрюлю. Газом пахло настолько сильно, что возникла реальная угроза взрыва. Спасатели тут же выключили горящую конфорку, благодаря чему предотвратили возможную трагедию.