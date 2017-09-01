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Спасатели Кыштыма предотвратили возможный взрыв газа в квартире

Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Происшествия

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Вчера в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области позвонила женщина, проживающая в доме на улице Челюскинцев, 55а. Она сообщила, что вышла в магазин и оставила дома включённую газовую конфорку. Таким образом женщина обогревала помещение.

 

Однако попасть обратно в квартиру она не смогла: замок на двери, ведущий в общий с соседями коридор, заклинило. Их дома не было. Прибывшие на место спасатели смазали личинку замка и открыли дверь ключами.  

 

А вызвавшей их женщине напомнили, что нельзя оставлять включённую плиту без присмотра. Огонь может погаснуть, газ быстро заполнит помещение и даже одна искра спровоцирует мощный взрыв.

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