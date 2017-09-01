В Кыштыме водитель на автомобиле "Ауди" упал в реку
Автор: КР от Вчера, 08:32 Категория: Происшествия
Вчера в половине одиннадцатого вечера в самом центре Кыштыма 42-летний житель нашего города, управляя "Ауди А4", на высокой скорости протаранил чугунное ограждение над речкой Кыштымкой и на иномарке упал прямо в воду.
Как сказал сайту "КР" инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. За это ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
В ДТП никто не пострадал.