Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме водитель на автомобиле "Ауди" упал в реку

В Кыштыме водитель на автомобиле "Ауди" упал в реку

Автор: КР от Вчера, 08:32 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Вчера в половине одиннадцатого вечера в самом центре Кыштыма 42-летний житель нашего города, управляя "Ауди А4", на высокой скорости протаранил чугунное ограждение над речкой Кыштымкой и на иномарке упал прямо в воду.

 

Как сказал сайту "КР" инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. За это ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

 

В ДТП никто не пострадал.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter