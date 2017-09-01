В Кыштыме вынесен приговор женщине, оставившей без денег свою подопечную

Автор: КР от Вчера, 11:32 Категория: Происшествия

В городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Кыштыма.

Два месяца назад 64-летняя бабушка, которая живёт одна и редко выходит из дома, попросила молодую знакомую снять с её карты часть пенсии. Помощница тут же отправилась к банкомату, но помимо денег для своей подопечной сняла ещё десять тысяч рублей для себя. Она и до этого случая время от времени она помогала пожилой женщине по хозяйству, покупала продукты.

Как сказал сайту «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин, молодая особа нигде не работает, получает пенсию по инвалидности и воспитывает сына-дошкольника.

Суд учёл её раскаяние и то обстоятельство, что обвиняемая не имеет судимости. Кроме того, она вернула бабушке пять тысяч рублей. Подсудимой назначено 160 часов обязательных работ. Скорее всего, всё это время ей придётся наводить чистоту на улицах нашего города. Приговор ещё не вступил в законную силу.