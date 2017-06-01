Молодая женщина из Кыштыма обворовала пенсионерку

Автор: КР от Сегодня, 14:23 Категория: Происшествия

В дежурную часть полиции обратилась 66-летняя жительница одного из домов на улице Юлии Ичёвой. По её словам, она дала свою банковскую карту знакомой, чтобы та сняла для неё часть денег. Но 27-летняя дама, по всей видимости, решила самостоятельно возместить свои услуги. В результате пожилая женщина не досчиталась 10 800 рублей.

Как сказал сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, нигде не работающая молодая особа уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабёж. Сейчас в отношении неё возбуждено ещё одно уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.