Житель Кыштыма набросился с ножом на своего гостя
Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Происшествия
Вчера в одном из многоквартирных домов на улице Карла Либкнехта застолье закончилось поножовщиной. К жителю Кыштыма пришёл его 42-летний приятель с женой. Какое-то время они «соображали на троих», но вскоре между подвыпившими мужчинами произошёл конфликт. Их словесные разборки закончились тем, что хозяин квартиры схватил кухонный нож и несколько раз ударил им своего гостя.
Собутыльников разняла жена пострадавшего. Она привела израненного мужа домой и только после этого вызвала «скорую».
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Врачи диагностировали у него непроникающие раны кисти правой руки, предплечья и грудной клетки.
Подозреваемого пока не задержали. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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