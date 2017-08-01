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Житель Кыштыма набросился с ножом на своего гостя

Автор: КР от Вчера, 17:44 Категория: Происшествия

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Вчера в одном из многоквартирных домов на улице Карла Либкнехта застолье закончилось поножовщиной. К жителю Кыштыма пришёл его 42-летний приятель с женой. Какое-то время они «соображали на троих», но вскоре между подвыпившими мужчинами произошёл конфликт. Их словесные разборки закончились тем, что хозяин квартиры схватил кухонный нож и несколько раз ударил им своего гостя.

 

Собутыльников разняла жена пострадавшего. Она привела израненного мужа домой и только после этого вызвала «скорую».

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Врачи диагностировали у него непроникающие раны кисти правой руки, предплечья и грудной клетки.

 

Подозреваемого пока не задержали. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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