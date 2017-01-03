В Кыштыме ссора двух родственников закончилась поножовщиной

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Происшествия

В микрорайоне Каолиновом двое мужчин 50 и 42 лет, которые приходятся друг другу дальними родственниками, устроили на улице Боровой драку. Их разняли знакомые, и тот, что помоложе, отправился домой. Однако старший не собирался отступать, догнал его и ударил три раза ножом в грудь.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавшего доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу с непроникающими ранениями грудной клетки. У обоих мужчин вполне благополучные семьи.

В настоящее время ведётся доследственная проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.