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В Кыштыме ссора двух родственников закончилась поножовщиной

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Происшествия

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В микрорайоне Каолиновом двое мужчин 50 и 42 лет, которые приходятся друг другу дальними родственниками, устроили на улице Боровой драку. Их разняли знакомые, и тот, что помоложе, отправился домой. Однако старший не собирался отступать, догнал его и ударил три раза ножом в грудь.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавшего доставили в Кыштымскую центральную городскую больницу с непроникающими ранениями грудной клетки. У обоих мужчин вполне благополучные семьи.

 

В настоящее время ведётся доследственная проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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