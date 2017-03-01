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В Кыштыме женщина ударила ножом своего собутыльника

Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: Происшествия

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В одном из домов на улице Победы компания распивала спиртные напитки. Слово за слово, и между 29-летним мужчиной и 34-летней женщиной разгорелся конфликт. Оба в прошлом судимы. Поставить точку в споре дамочка решила с помощью ножа.

 

Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила пострадавшего  в центральную городскую больницу. Там ему диагностировали колото-резаную рану грудной клетки. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после выписки пациента из больницы – всё будет зависеть от степени тяжести причинённых ему телесных повреждений.

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