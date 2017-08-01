Полицейские Кыштыма задержали мужчину, который в соцсетях представлялся Юлией

Автор: КР от Сегодня, 11:47 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на нашем сайте, 22-летний житель нашего города почти год переписывался в соцсети «ВКонтакте» с девушкой. Иногородняя красавица представилась Юлией и явно симпатизировала новому знакомому из Кыштыма.

Когда воспылавший чувствами к виртуальной собеседнице парень пригласил её приехать в гости, та заявила, что денег на дорогу у неё нет. И следом отправила ему номер своей банковской карты. Благородный кыштымец намёк понял и несколько раз высылал ей деньги по 100, 200, 300 и 500 рублей.

Но возлюбленная не торопилась покупать билет на автобус. Заподозрив неладное, наш земляк решил расставить все точки над i. Тут-то Юлия и призналась, что она… мужчина. Мошенник пообещал вернуть все деньги при одном условии – его собеседник должен в последний раз перевести ему 300 рублей.

Тот согласился, но вместе с этими деньгами вновь стал регулярно отправлять уже не подруге, а другу деньги. Когда общая сумма переводов составила 32 132 рубля, он спохватился и обратился в полицию.

Сначала следователи сомневались, возможно ли в данном случае возбудить уголовное дело – парень ведь по собственной воле отправлял деньги. Но в итоге ушлого выдумщика нашли в Троицком районе Челябинской области. Им оказался ровесник обманутого кыштымца. Вернуть деньги полюбовно он отказался.

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности следственного отдела полиции Александр Тепленко, теперь за кражу с причинением значительного ущерба подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Дело уже передано в суд.