Полгода житель Кыштыма переписывался в сети с девушкой, которая оказалась мужчиной. И переслал 32 тысячи рублей

Автор: КР от Сегодня, 16:04 Категория: Происшествия

Девять месяцев назад 22-летний юноша наткнулся в социальной сети «ВКонтакте» на страницу симпатичной девушки. Иногородняя красавица ему сразу же понравилась. Через какое-то время кыштымский Ромео уговорил любительницу эпистолярного жанра приехать к нему в гости. Та согласилась, правда, призналась, что денег на дорогу у неё нет. Ничего не заподозривший парень тут же перевёл ей 500 рублей. Однако подруга по переписке в Кыштыме так и не появилась, хотя строчить сообщения молодому человеку не перестала.

И всё бы ничего, но спустя полгода в электронных посланиях девушки стали проскакивать странные словечки. Нет-нет, да и заговаривала она о себе в мужском роде – вроде как «Я сходил в магазин. Молодой человек напрямую спросил: не мужчина ли ты? И получил положительный ответ.

Но даже после этого раскрывшегося обмана житель нашего города не порвал инернет-связи со своей, то есть, своим собеседником. Более того, он ещё и не раз переводил незнакомцу деньги – так как тот якобы попал в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщил сайту «КР» начальник следственного отдела кыштымской полиции Владимир Щелгачёв, в общей сложности кыштымец перевёл своему виртуальному другу 32 тысячи рублей. Ни рубля из этой суммы должник ему пока не вернул.

Сейчас полицейские устанавливают личность выдумщика. Уголовное дело по данному факту вряд ли возбудят – деньги молодой человек перевёл без принуждения и по собственному желанию. Попытаться вернуть их можно только в гражданском порядке через суд.