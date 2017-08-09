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В окрестностях Кыштыма потерялся ещё один любитель лесных даров. На этот раз бабушка

Автор: КР от 9-08-2017, 12:55 Категория: Происшествия

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Вчера днём супружеская пара из нашего города отправилась за ягодами в лес неподалёку от озера Сугомак. Приехав на место, они разошлись в разные стороны. Спустя какое-то время 67-летняя женщина позвонила своему мужу и сообщила, что заплутала в болотах.

 

После неудачных самостоятельных поисков её супруг связался со спасателями. Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, его коллега Владимир Мещеряков, будучи опытным охотником и знатоком сугомакского леса, сразу догадался, где могла оказаться заблудившаяся.

 

Во время спасательной операции женщина периодически выходила на связь с поисковиками. Она твердила им, что её телефон вот-вот разрядится, а оставаться в лесу ночью страшно. Однако через полтора часа её нашли. Здоровью и жизни любительнице ягод ничего не угрожает.

 

 

 

Напомним, 19 июля в том же районе заблудился 79-летний Иван Максимовских. Он, как и пропавший 31 июля в лесу недалеко от Карабаша 68-летний Владимир Онуфриенко, до сих пор не найден.

 

 

Чтобы спасателям проще было найти вас в лесу, в случае, если вы заблудились, необходимо иметь с собой свисток, спички и нож, чтобы развести костёр, который будет «маяком» в тёмное время суток. Кроме того, рекомендуется иметь алюминиевую фольгу – ею можно обмотать стволы деревьев. Ночью она будет блестеть в свете фонарей.

 

Кроме того, стоит захватить воду и минимальный набор еды – лучше всего орехи и изюм. И, конечно, необходимо зарядить батарею мобильного телефона.

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