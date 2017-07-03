В Кыштыме матросы-спасатели не могли спасти тонущего мужчину, поскольку трагедия произошла до начала их дежурства

Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: Происшествия

Сегодня и. о. начальника управления гражданской защиты Кыштымского городского округа Виктор Ступацкий дал сайту «КР» разъяснения по поводу трагедии, которая произошла в минувший четверг, 20 июля, на детском пляже.

Напомним, в тот день на глазах у отдыхающих утонул 43-летний мужчина. По словам очевидцев, он нырнул с понтона и больше его не видели. Прибывшие на место спасатели достали тело со дна примерно в семи метрах от берега.

Как сказал сайту «КР» Виктор Ступацкий, дежурство матросов-спасателей в Кыштымском округе на детском пляже установлено с 12 до 20 часов. Трагедия произошла в 11:30.

– О покойных нельзя плохо говорить, но в тот день житель Кыштыма полез купаться в нетрезвом состоянии, – говорит Ступацкий. – Подобная трагедия едва не произошла и сегодня. Но её как раз и предотвратил матрос-спасатель. Пьяная компания сидела на пляже. Матрос Илья Якурнов вызвал наряд полиции. Полицейские выпроводили их с берега. А ведь могли бы тоже в воду полезть, и кто знает, чем бы всё это закончилось.