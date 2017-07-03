В Кыштыме с одной автостоянки совершено сразу две кражи
Автор: КР от Вчера, 13:31 Категория: Происшествия
На стоянке перед воротами санатория «Дальняя Дача» неизвестные вскрыли двери у двух припаркованных автомобилей. Сначала сигнализация сработала на «Киа Рио». Её владелец, который в это время прогуливался с женой по территории санатория, не придал этому значения и сбросил сигнал. И только когда они вернулись к машине, обнаружили, что из салона пропала дорогая сумка и кошелёк. Ущерб составил семь тысяч рублей. А из припаркованной рядом «Лады Ларгус» неизвестные похитили портмоне с документами. Сумма ущерба устанавливается.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, сейчас оперативники работают с записями камер видеонаблюдения, чтобы установить подозреваемых.
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