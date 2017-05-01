В выходные спасатели Кыштыма устраняли последствия сильного ветра
Автор: КР от Сегодня, 11:07 Категория: Происшествия
В воскресенье сотрудникам кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области пришлось дважды выезжать на вызовы, связанные с разгулявшейся природной стихией.
Так, сначала на пульт дежурного спасателя позвонил охранник центральной городской больницы. Он сообщил, что сильный ветер сорвал с крыши детского отделения три железных листа, которые вот-вот могли рухнуть на головы проходящих мимо здания врачей и пациентов. Прибывшие на место спасатели забрались на крышу, оторвали опасные элементы и сбросили их на землю.
Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, почти сразу после этого вызова его коллеги отправились в микрорайон Нижнего Кыштыма. Там рядом с домом на улице Бажова, 2 на проезжую часть упал большой тополь. Специалисты распилили дерево и расчистили дорогу для автомобилей.
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