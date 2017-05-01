В выходные спасатели Кыштыма устраняли последствия сильного ветра

Городская афиша

13 мая

В ДК "Победа" состоится спектаклю "Потому что я люблю тебя", посвящённый 25-летию театрального коллектива первой школы "Зеркало".

Начало в 12 часов.

13 мая

В ДК Металлургов состоится концерт народного хора под руководством Анатолия Морозова и ансамбля "Росинка".

Начало в 12 часов. Вход свободный.