Работники следственного отдела Кыштыма расследуют похищение человека
Автор: КР от Сегодня, 15:50 Категория: Происшествия
Трое жителей Карабаша 4 июня распивали спиртные напитки, а их бурное застолье закончилось тем, что они избили своего знакомого. Злоумышленники связали его, погрузили в автомобиль и привезли в один из домов города. Там в погребе пленник провёл не один день.
Как сообщил сайту «КР» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Владимир Шишков, всем троим уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «г» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ – похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Если вина похитителей будет доказана, им грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Комментарии
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