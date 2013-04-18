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» » В Карабаше трое молодых людей изнасиловали женщину и ограбили своего знакомого

В Карабаше трое молодых людей изнасиловали женщину и ограбили своего знакомого

Автор: КР от Вчера, 11:19 Категория: Происшествия

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Целый « букет» статей Уголовного кодекса предъявлен троим жителям города Карабаша, которых по горячим следам задержали оперативники уголовного розыска карабашской полиции.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Светлана Дятлова, в ночь на 17 апреля трое тридцатилетних мужчин, действуя умышленно и по предварительному сговору, применили насилие в отношении хозяина одной из квартир, где все вместе распивали спиртное. Сначала троица похитила у него телевизор и скрылась. Но затем все трое вернулись, чтобы продолжить застолье. Неожиданно собутыльники решили удовлетворить свою похоть и они поочередно изнасиловали находившуюся в этой же квартире женщину.

 

По факту произошедшего следственным управлением по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Грабёж» и «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

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