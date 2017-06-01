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В Кыштыме взломано уже несколько иномарок

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Происшествия

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За выходные в дежурную часть кыштымской полиции обратилось сразу трое пострадавших. Их автомобили обокрали, вскрыв двери путём  подбора кодов от сигнализаций.  

 

Так, в минувшую субботу в промежуток времени с 17:45 до 18:45 автопотрошители в буквальном смысле обчистили припаркованный у главного входа на территорию санатория «Дальняя Дача» «Хёндай Гетц».   Его владелец не досчитался автомагнитолы, женской синей тканевой сумки со стразами. Пропали также красный кошелёк с деньгами, два старых кнопочных сотовых телефона «Нокия» розового цвета. Но главное – похищены банковские карты, связка ключей, водительское удостоверение и документы на автомобиль. Общий ущерб составил 6800 рублей.

 

На следующий день на той же самой парковке около 16:30 из автомобиля «Шевроле Лачетти» пропали сумка, кошелёк, деньги и смартфон «Iphone» – на общую сумму 25 тысяч рублей.

 

Третий подобный случай произошёл около 16 часов на стоянке у Центрального рынка на улице Ленина. Житель Озёрска, вернувшись к своему автомобилю  «Грейт Волл», обнаружил, что преступники похитили из салона  три пары женской обуви, купленной в магазине «Зенден», новые женские брюки, модулятор для прослушивания музыки, зарядное устройство для телефона и антирадар. Ущерб – 7213 рублей.

 

 

Под подозрение полицейских попали трое мужчин 25-30 лет, все – около 170 сантиметров ростом. Двое из них – черноволосые, один – русый. В субботу один из злоумышленников был одет в серый спортивный костюм с зелёными вставками на рукавах и короткие спортивные брюки.

 

 

 

Вчера они были одеты по-другому. Один был в голубых джинсах и серой куртке с капюшоном. Второй – в чёрных спортивных брюках, куртке с зелёно-красно-белыми вставками и чёрной кепке, третий – во всём чёрном.

 

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о данных преступлениях, могут сообщить её по телефонам 4-46-61 или 02.

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