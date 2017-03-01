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Полиция Кыштыма разыскивает человека в чёрном

Автор: КР от Вчера, 12:40 Категория: Происшествия

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В местном филиале Южно-Уральского государственного колледжа обокрали вахтёршу. Женщина ненадолго отлучилась со своего рабочего места, и в это время исчезла её сумка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в отгороженное помещение для вахтёрши зашёл высокий худой мужчина на вид 30 лет. И шапка, и куртка, и спортивные штаны на нём были чёрного цвета.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции, пострадавшая оценила ущерб в 1900 рублей. В её чёрной кожаной сумке лежала связка из пяти ключей, кошелёк с 400 рублями и сотовый телефон «Самсунг» чёрного цвета.

 

Если вы стали свидетелем данного преступления или знаете, где скрывается подозреваемый в его совершении, сообщите об этом по телефонам дежурной части кыштымской полиции: 8-35151-4-46-61, 02.

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