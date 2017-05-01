В Кыштыме немецкая овчарка не подпускала спасателей к обездвиженному хозяину
Автор: КР от Вчера, 09:23 Категория: Происшествия
В минувшую субботу около 23 часов в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области поступил вызов в дом № 28 на улице 9-е Января. Женщина сообщила, что её 77-летний сосед лежит в своём доме на полу, а входная дверь заперта изнутри.
– Мы вскрыли дверь, мужчина лежал на полу, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь отряда Юрий Бегджиков. – По его словам, у него отказали ноги, и он не мог самостоятельно добраться ни до кровати, ни до двери. Мы пытались помочь дедушке, но ситуация осложнялась тем, что в доме находилась крупная собака. Как только мы пытались приблизиться к её хозяину, она скалилась и не подпускала нас.
Спасателям пришлось вызвать на подмогу полицейских. С помощью палок и верёвок им удалось удержать пса. Спасатели передали хозяина бригаде скорой помощи. Спасательная операция заняла два часа.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Кирилл Мазур)
развели демагогию в комментариях умники ть >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Видимо отстал от жизни - считал, что казаки прежде других знают свою историю и традиции, и таким бредом, как национализм, не болеют Если не так, значит, осталось одно название >>>
Судмедэксперту Кыштыма привезли кисть с шестью пальцами (Наблюдатель2)
Чтото я не понял, судя по фото там нет когтей как у медведя На фото явно не медвежья лапа бред какой-то >>>
Приехав в сад, жительница Кыштыма обнаружила, что в её сарае сосед оборудовал котельную (Кирилл Мазур)
виновные лица должны быть наказаны >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Заснувший казачок)
Горожанин Вылезьте из интернета и пообщайтесь с нынешними казаками и вам быстро обяснят кто может быть казаком а кто нет сли вы не знали что среди казаков много националистов то у меня для вас плохи >>>
Все комментарии