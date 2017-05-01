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В Кыштыме немецкая овчарка не подпускала спасателей к обездвиженному хозяину

Автор: КР от Вчера, 09:23 Категория: Происшествия

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В минувшую субботу около 23 часов в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области поступил вызов в дом № 28 на улице 9-е Января. Женщина сообщила, что её 77-летний сосед лежит в своём доме на полу, а входная дверь заперта изнутри.

 

– Мы вскрыли дверь, мужчина лежал на полу, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь отряда Юрий Бегджиков. – По его словам, у него отказали ноги, и он не мог самостоятельно добраться ни до кровати, ни до двери. Мы пытались помочь дедушке, но ситуация осложнялась тем, что в доме находилась крупная собака. Как только мы пытались приблизиться к её хозяину, она скалилась и не подпускала нас.

 

Спасателям пришлось вызвать на подмогу полицейских. С помощью палок и верёвок им удалось удержать пса. Спасатели передали хозяина бригаде скорой помощи. Спасательная операция заняла два часа.

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