Спасатели Кыштыма освободили двухлетнюю девочку, застрявшую в батарее
Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Происшествия
Сегодня около восьми часов утра спасателям пришлось выезжать в одну из квартир дома № 9 на улице Вайнера. Нога двухлетней девочки застряла в батарее. Самостоятельно освободить её родителям не удалось.
Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, ребёнок простоял так около часа, и колено успело распухнуть.
– Девочке намазали ногу подсолнечным маслом, а затем с помощью специальных гидравлических ножниц раздвинули трубы, – говорит Бегджиков. – Вся спасательная операция длилась не более трёх минут.
Хорошо ещё, что отопление уже отключили, и батареи были не горячие.
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