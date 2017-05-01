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Толкнул топором. Осуждённый из Кыштыма пытался избежать наказания за покушение на убийство

Автор: КР от Сегодня, 13:41 Категория: Происшествия

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Как уже сообщал сайт «КР»,  в январе 2017 года  Кыштымский городской суд приговорил Александра Соколова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима  за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и покушение на убийство сожительницы.

 

Напомним, что  16 апреля прошлого года в ходе распития спиртных напитков между ним и потерпевшей произошла ссора на почве ревности. Соколов схватил топор и ударил женщину обухом по голове. По версии следствия, нашедшей подтверждение в судебном процессе, он замахнулся и для второго удара, но брат жертвы вырвал из рук злоумышленника топор и выбросил его в открытую форточку.

 

Женщина потеряла сознание и пришла в себя только в больнице.  Однако, как часто бывает в подобных случаях, она  простила сожителя и возражала против его наказания.  Это прощение позволило Соколову надеяться на снисхождение суда. По всей видимости, шесть лет в колонии строгого режима  – совсем не то, на что он рассчитывал.  Его защита обжаловала решение Кыштымского городского суда.

 

В апелляционной инстанции Соколов не отрицал, что причинил лёгкий вред здоровью женщины. Однако, по его словам,  он не наносил удар колуном, а лишь толкнул им потерпевшую в голову, не намереваясь её убивать.  Осуждённый ссылался на небольшой размер раны и  утверждал, что  о втором ударе не было и речи. Якобы  топор у него никто не вырывал, он сам отложил его в сторону, считая инцидент исчерпанным.  Ныне покойный свидетель будто бы оговорил Соколова из мести.

 

Защита просила исключить из вердикта упоминание о покушении на убийство.  Максимальное наказание за умышленное причинение  лёгкого вреда здоровью в соответствии со статьёй 115 уголовного кодекса не превышает двух лет лишения свободы. Предусмотрены и другие санкции, совсем не связанные с лишением свободы. Но надежда на пересмотр и переквалификацию дела не оправдалась. Областной суд усмотрел в преступлении все признаки покушения на убийство, не доведённое до конца по не зависящим от Соколова обстоятельствам. Ближайшие годы ему придётся провести в местах не столь отдалённых.

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