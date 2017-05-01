Скончался главный уфолог России Вадим Чернобров, не раз приезжавший в Кыштым
Автор: КР от Вчера, 20:20 Категория: Происшествия
Уфологи России понесли большую утрату. После длительной тяжёлой болезни на 52-м году жизни в ночь с 17 на 18 мая умер руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров.
Как только ни называли его при жизни! И главный уфолог России, и исследователь аномальных явлений, и дежурный по тарелочкам. Действительно, окончив аэрокосмический факультет Московского авиационного института, он посвятил всю свою жизнь изучению непознанного.
Вадим Александрович Чернобров несколько раз бывал в Кыштыме в связи с историей кыштымского Алёшеньки. Об уральском карлике он рассказывал в своих многочисленных интервью различным российским изданиям. Так, Чернобров утверждал, что пришелец был не один. Ссылаясь на воспоминания очевидцев, он говорил о четырёх и даже пяти инопланетянах, высадившихся в Кыштыме. По мнению исследователя, Алёшенька был убит, а не умер естественной смертью. Остальные его соратники могли выжить.
Руководитель «Космопоиска» консультировал съёмочную группу фильма «Внеземной», посвящённого событиям в Кыштыме. Он и сам стал прототипом одного из его героев – уфолога Вадима. Правда, создатели фильма уготовили ему совсем другую судьбу. По их замыслу, Вадима в конце картины похитил НЛО.
О смерти Вадима Черноброва сообщил в социальных сетях его сын Андрей. Он написал на своей странице: «Я навсегда запомню твои байки о путешествиях, которые я мог слушать часами, твои книги, которые погружали в какой-то потусторонний мир, твои голубые-голубые глаза, похожие на целую Вселенную! Твою веру в космические полеты и в то, что в миллиардах звёзд нашей Вселенной Мы не одни! Спасибо тебе за то, что научил мыслить шире. Просто спасибо! Я верю, что пока жива память - жив и человек, поэтому ты, однозначно, будешь жить вечно! Возможно, ещё не настало время твоим открытиям и изобретениям и оно обязательно придёт».
Вадим Чернобров побывал в десятках экспедиций в самых загадочных уголках планеты и написал более 30 книг, таких, как «Метеоритный детектив», «Бермудский треугольник – зона ускоренного времени», «Уральские сталкеры – бегство с горы мертвецов (об экспедиции 1999 года на перевал Дятлова)».
Комментарии
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Неужели вы настолько невыразительное существо, что анонимность - ваше все Не волнуйтесь за мои нервы Поберегите свои И зависть - плохой советчик >>>
Спасатели Кыштыма выезжали на помощь заблудившимся любительницам медвежьего лука (svkazakov)
Красная книга Челябинской области Лук мелкосетчатый (черемша) Allium microdictyon Prokh http: igz ilmeny ac ru REDBOOK rastpokritosemennielukovielukmelkosetchatii01 html >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь Вы это серьезно У вас уже нет ни имени, ни отчества Одни цифры И уберите вашу петлю >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Словоблудие Обратимся к истории казачества, например: на протяжении 80-х годов XVIII - начала XX в в Российской империи и собственно в рубежах нынешней России отмечается быстрый рост числе >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (9193022937)
Наталья Викторовна, как раз у вас и хочется спросить: Кто дал вам право затрагивать личную жизнь Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь А вы вы >>>
Все комментарии