Жительницу Кыштыма развернули в аэропорту перед отлётом из-за задолженности перед управляющей компанией
Автор: КР от Сегодня, 14:50 Категория: Общество
Кыштымские приставы теперь не церемонятся с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг. При долге до десяти тысяч рублей арестовывают зарплатные карты и банковские счета, а за более солидными суммами меры следуют ещё жёстче.
Женщину, накопившую за коммунальные услуги 30 тысяч рублей, вернули домой прямо из аэропорта. Она приобрела путёвку в Таиланд, где хотела отпраздновать свой 58-й день рождения, но при этом даже не думала гасить долг за квартиру.
Ещё одной уроженке нашего города, которая несколько лет живёт и работает в Санкт-Петербурге, тоже не удалось улететь за границу из-за долгов перед управляющей компанией. В Кыштыме на неё зарегистрирована комната в одном из домов коммунального типа. Она и не подозревала, что квартиросъёмщики не платят по счетам. О задолженности в 20 с лишним тысяч рублей ей сообщили в аэропорту, когда она собиралась вылететь в Нью-Йорк. В результате сорвалась важная рабочая командировка.
– В последнее время мы стали очень часто арестовывать имущество в счёт погашения коммунального долга, – сказала сайту «КР» начальник городского отдела судебных приставов по Кыштыму и Карабашу Елена Кенибас. – В отношении одной женщины одновременно ведётся семь исполнительных производств на общую сумму около 800 тысяч рублей. Это долги по коммунальным платежам и по кредитам. При этом она явно не бедствует: за ней числится несколько квартир, автомобилей, земельные участки и нежилые помещения. Недавно мы наложили арест на её недвижимость, и если в ближайшее время долг не будет погашен, то часть имущества уйдёт, что называется, с молотка.
Управляющие компании вправе обращаться в суд, если просрочка по коммунальным платежам превышает два месяца.
Комментарии
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