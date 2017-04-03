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В Кыштыме в здании вокзала задержан мужчина с наркотиками

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Происшествия

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Работники полиции совместно с коллегами линейной полиции станции Кыштым задержали в здании вокзала 38-летнего жителя нашего города.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Светлана Дятлова, в ходе досмотра у него было обнаружено 0, 41 грамма синтетического наркотика. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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