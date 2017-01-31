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В Кыштыме алкоголь продают из-под полы и в магазинах, и в домашних лавках

Автор: КР от Вчера, 10:57 Категория: Происшествия

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Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

 

В минувшие выходные полицейские выявили две точки, где незаконно продали спиртное на сумму более одной тысячи рублей.

 

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

 

Так, в круглосуточном магазине «Визит», что на улице Калинина, была в очередной раз зафиксирована продажа пива после 23 часов. Как уже сообщалось на сайте «КР», только в прошлом году владелец этой торговой точки Валерий Недосеков 11 раз привлекался к административной ответственности за такие правонарушения. На сей раз ему снова грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

 

Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции

 

По информации исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Артёма Чамовских, ещё один факт незаконной реализации алкоголя был выявлен в одном из частных домов на улице Каслинской. Женщина, которая ранее уже привлекалась к ответственности за продажу спирт, продолжила подпольную торговлю спиртным. Полицейские изъяли у неё пол-литра суррогатного напитка.

 

В скором времени суд рассмотрит составленный в отношении неё административный протокол и примет решение, на какую сумму оштрафовать предприимчивую «предпринимательницу». Хотя штраф, конечно, смехотворный – от полутора до двух тысяч рублей.

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